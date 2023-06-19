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شاهد في برنامج «فلوسنا»: منحة تيسير الزواج.. نعمة أم نقمة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 10:59 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: منحة تيسير الزواج.. نعمة أم نقمة؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 19 يونيو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف منحة تيسير الزواج التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي دفعت آلاف الشباب للإقدام على خطوة الزواج بغرض الحصول على المنحة، لكن تأخرها أو وقفها، يهدد بتفكك أسر وأزواج، لم يبدأوا الحياة الزوجية بعد.

ومنذ أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن المنحة، تقدم عشرات الآلاف من الشباب المقبلين على الزواج بأوراق إتمام الزواج بغرض الحصول على المنحة، وهو ما لا يحدث، فيصبحون متزوجين مع وقف التنفيذ؛ بسبب اعتمادهم على مبلغ المنحة، ليكون رافدًا لبداية حياة جديدة.

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«عليكم على وجه السرعة صرف المنحة وعدم التأخر، وإلا سوف يحدث ما لا يحمد عقباه» بهذه الكلمات ألقى أحدهم وسط جمع من الشباب بيانًا يطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة صرف المنحة، ما يهدد بأزمة اجتماعية، يحملها المهتمون للحكومة.

واستضاف البرنامج عدد من المتضررين من منحة تيسير الزواج، للحديث عن الإجراءات خلال الفترة الماضية، وطبيعة تضررهم من عدم صرف المنحة، ومطالبهم للحكومة.

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