الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

هيمنت المسألة الليبية على مباحثات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وصرح الناطق باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء مع بوريل بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، مساء الأحد، على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل الموقع الرسمي للجامعة العربية.

وأوضح الناطق، أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، كما تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

- أبوالغيط يبحث مع بوريل الملف الليبي والهجرة غير المشروعة

بدوره قال وزير الخارجية المصري، الأحد، إنه ناقش مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، التطورات بالسودان وملف الهجرة غير الشرعية.

وسبق أن دعا أبو الغيط إلى تحرك دولي لدعم ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في البلاد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد اتفاق اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والدولة، على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك في جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي الأسبوع المنصرم لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.