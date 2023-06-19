اليابان: نرحب بقرار مجلس الأمن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا

أعرب مندوب اليابان لدى مجلس الأمن عن رضا بلاده عن قرار المجلس تمديد السماح للدول الأعضاء بالتفتيش في أعالي البحار قبالة ليبيا، في إطار تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأكد المندوب خلال حديثه أمام المجلس في جلسة الإحاطة الخاصة بليبيا مساء اليوم، أن اليابان تدعم رغبة الليبيين في التمتع بمؤسسات شرعية يمكن أن تحميه وتوفر له الرفاهية، مشيدا بجهود لجنة «6+6»، داعيا إلى البناء على هذا الجهد والإسراع في اعتماد القانون الانتخابي لعقد الانتخابات بشكل عاجل. وهو الأمر الذي يتطلب دعم كل الأطراف داخل ليبيا لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تطلعات الليبيين في هذا الاستحقاق.
اليابان تتابع التطورات على الحدود بين ليبيا والسودان
وأشار إلى تأييد بلاده لعمل مجموعتي العمل الأمني، والقانون الدولي الإنساني التابعتين لعملية برلين، مجددا التأكيد على انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. وتطرق مندوب اليابان إلى الحرب في السودان، بالإشارة إلى أنها يمكن أن تمثل تهديدا إنسانيا وأمنيا على ليبيا، وقال نتابع عن كثب التطورات على الحدود بين السودان وليبيا.
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