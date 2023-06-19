اليابان: نرحب بقرار مجلس الأمن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مندوب اليابان لدى مجلس الأمن عن رضا بلاده عن قرار المجلس تمديد السماح للدول الأعضاء بالتفتيش في أعالي البحار قبالة ليبيا، في إطار تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا.



وأكد المندوب خلال حديثه أمام المجلس في جلسة الإحاطة الخاصة بليبيا مساء اليوم، أن اليابان تدعم رغبة الليبيين في التمتع بمؤسسات شرعية يمكن أن تحميه وتوفر له الرفاهية، مشيدا بجهود لجنة «6+6»، داعيا إلى البناء على هذا الجهد والإسراع في اعتماد القانون الانتخابي لعقد الانتخابات بشكل عاجل. وهو الأمر الذي يتطلب دعم كل الأطراف داخل ليبيا لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تطلعات الليبيين في هذا الاستحقاق.