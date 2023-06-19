مندوب الصين يدعو إلى «معالجة ملائمة» لمسألة انسحاب القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إلى «معالجة ملائمة لمسألة انسحاب القوات الأجنبية بشكل منظم من ليبيا».

وقال في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا «نرحب بعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الأمنية على الأراضي الليبية ونود أن تمضي هذه المجموعة قدما في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا»، داعيا الليبيين إلى «حل خلافاتهم حول مواردهم الوطنية».

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وأشار إلى أن ليبيا «تشهد تقدما في العملية السياسية والتعامل والاستقرار والأمن وإعادة البناء والتنمية»، لكنه نبه إلى أن «العملية السياسية ما تزال تواجه صعوبات وتحديات المجتمع الدولي».