وفاة شخص في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، وفاة شخص في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بمدينة تاجوراء.

وقال الجهاز، في منشور مقتضب إنه تلقى «بلاغا عند الساعة الثامنة صباحا من مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ تاجوراء إلى غرفة العمليات المركزية مفاده انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بمدينة تاجوراء

أدت إلى وفاة مواطن». ونوه المنشور بأنه جرى «نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى القلب تاجوراء».

تحذير أممي سابق من مخلفات الحرب في ليبيا

وفي يونيو العام الماضي، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من استمرار خطر الألغام غير المتفجرة على الليبيين، والتي تصد عودة الراغبين النازحين إلى منازلهم، مشيرة إلى وقوع 298 ضحية جراء مخلفات الحرب.

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وقالت الهيئة الأممية إن خطر الألغام لا يزال يشكل تهديدا لحياة وسبل عيش أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة لها، موضحة أنها تعمل كعائق أمام عودة السكان النازحين، لا سيما في جنوب طرابلس.