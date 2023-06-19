اليابان تؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتفعيل المسار الانتخابي هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب القائم بالأعمال الياباني في ليبيا ماساكي أماديرا عن دعم بلاده لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل المسار الانتخابي هذا العام.

والتقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، القائم بالأعمال الياباني وقال باتيلي «ناقشت بمعيته آخر التطورات السياسية»، وفق تغريدة عبر «تويتر». وأعرب أماديرا عن «دعم اليابان لعمل الأمم المتحدة الإنساني في ليبيا».

إحاطة باتيلي في مجلس الأمن

وفي وقت لاحق الإثنين، يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن، حيث يترقب المتابعون للشأن الليبي مخرجات الجلسة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

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ورغم المباحثات الممتدة لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية إلا أنه لم تجر مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي وسط غموض حول مصير النقاط الخلافية، خصوصًا نقطتي ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.