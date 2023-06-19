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مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 12:16 مساء
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية
شعار صندوق رعاية شؤون ضحايا الاغتصاب، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا المفوض العام لصندوق رعاية شؤون ضحايا الاغتصاب إلى معالجة ملف العنف الجنسي كمعبر ضروري لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، وضمان بناء سلام دائم مبني على جبر الضرر ومعاقبة الجناة.

جاء ذلك في بيان الإثنين الموافق 19 يونيو، الذي يعد يوما عالميا لمناهضة العنف الجنسي خلال النزاعات، حيث انتقد المفوض العام غياب الدعم المالي من الحكومات المتعاقبة للصندوق، الذي يتولى مهمة تقديم حزم مساعدات لضحايا الاغتصاب.

تجاهل الملف يهدد مشروع المصالحة
وأضاف البيان أن تجاهل ذلك الملف هو إهمال لجرح لن يشفيه غير الإنصاف، وأن إفلات الذين أجرموا بحق الضحايا من العقاب، سيعيق التئام هذا النزف الذي يهدد سلامة الوطن، وسيعيق تحقق أي مشروع للمصالحة الوطنية.

وانتقد المفوض العام «الصمت والإهمال والإنكار» الذي استمرت تتعامل وفقه السلطات الليبية مع ملف ضحايا العنف الجنسي الموظف كسلاح حرب، رغم القانون الذي يعترف بضحايا الاغتصاب خلال الثورة «كضحايا حرب».

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