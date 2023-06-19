استقرار الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 19 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وحافظ سعر صرف العملة الأميركية على مستوى 4.79 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.24 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.14 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

على صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار. والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.

