وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين وصول معدات وقطع غيار مخصصة لمحطة كهرباء الزويتينة.

وستستخدم المعدات في استكمال أعمال العمرات الجسيمة بالوحدتين الغازيتين الأولى والثانية في المحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وينفذ الأعمال فنيو ومهندسو المحطة بمشاركة شركة «ألجيك» وشركة «GE» الأميركية، وذلك في إطار تنفيذ خطة زيادة إنتاج المحطة.

معدات وقطع غيار مخصصة لمحطة الزويتينة، 19 يونيو 2023، (شركة الكهرباء)

معدات وقطع غيار مخصصة لمحطة الزويتينة، 19 يونيو 2023، (شركة الكهرباء)