حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 19 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية معتدلة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 32 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.