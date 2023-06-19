وفاة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجيلاني عبدالسلام ارحومة

القاهرة - بوابة الوسط

توفى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني عبدالسلام ارحومة عن عمر ناهز 68 عاما بعد وعكة صحية لم تمهله كثيرا.

ونعى مجلس أعيان وحكماء بلدية بنت بية الراحل، مقدما نبذة عن سيرته المهنية، إذ تفلد عدة مناصب في الدولة على مدار العقود الماضية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وحصل ارحومة على ليسانس القانون من جامعة قاريونس بمدينة بنغازي، ثم التحق بقطا العدل وعمل وكيل نيابة بمحكمة سبها، ثم مدير الإدارة القانونية اللجنة الشعبية العامة للتعليم في تسعينيات القرن الماضي.

وواصل الفقيد دراسته العليا إلى أن تحصل على دكتوراه في القانون، ليشغل بعدها منصب عميد كلية القانون «براك» في جامعة سبها ثم انتخب لعضوية الهيئه التأسيسية قبل أن يرأسها فيما بعد.