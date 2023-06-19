تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل لـ9 يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، تعليماته بِتأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2022 - 2023م إلى يوم 9 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المقريف، اليوم الأحد، باللجنة العليا لامتحانات الشهادت العامة، بحسب منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأرجع المقريف سبب التأجيل إلى إعطاء الفرصة لعائلات الطلاب الراسبين لقضاء إجازة العيد، ومنح مزيدًا من الوقت للتلاميذ للمذاكرة والتحضير للامتحانات.

- اختتام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

وفي 25 مايو الماضي، اختتمت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث أدى الامتحانات مليون و278 ألفا و146طالبا، منهم مليون و40 ألفا و648 طالبا في الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي، و237 ألفا و498 طالبا في الصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي.