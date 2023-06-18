شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء الأحد، ملف الهجرة غير الشرعية ومسؤوليات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، ومدى القدرة المحلية لمواجهة هذا الملف الكبير.

وفي آخر المآسي التي يحملها هذا الملف، سيطرت واقعة غرق عشرات المهاجرين غير الشرعيين، إثر انقلاب قارب يقلهم قبالة سواحل اليونان، بعد انطلاقه من ليبيا، على اهتمام الرأي العام الدولي، وسط اتهامات لدول أوروبية بموقفها السلبي تجاه مقاربات مواجهة شبكات تهريب البشر، وإلقاء العبء على الدولة الليبية، وهي دولة عبور.

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وتزداد المخاوف من تكرار تلك المأساة في قادم الأيام، خاصة أن الأمم المتحدة تقدر أن هناك ما يقرب من 680 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا، أغلبهم يبحثون عن وسيلة للتوجه إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أخيرًا أن 3800 شخص لقوا حتفهم في مسار الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا والبحر المتوسط خلال العام 2023، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2017.

ويفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم الليبية أحمد مصطفى، والباحثة والناشطة بمجال الهجرة غير النظامية رينيه غماشي أبو العلا، والناطق ورئيس المكتب الإعلامي بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية الملازم محمد بالحاج.

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