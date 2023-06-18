شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي عبر فيه عن دعم مخرجات اللجنة المشتركة «6+6»، لكنه تمسك بإشراف حكومته على الانتخابات، وهو ما يعني عدم تسليم السلطة، لحكومة مصغرة مقترحة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.

وفي لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، قال الدبيبة وأكد الدبيبة إن «الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات»، لافتًا إلى أن «رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ».

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على مستوى المواقف، لقيت مخرجات لجنة «6+6» دعمًا من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي يريد لحكومته أن تشرف على الانتخابات المقررة، وهو ما يرفضه معارضه، بينما ينتظر الجميع إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن غدًا الإثنين.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية احمد الأشهب، ومستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية عبدالله العثامنة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي.

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