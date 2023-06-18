شاهد «اقتصاد بلس»: أرقام متضاربة بين المالية والمركزي.. فهل تشعل خلافا جديدا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على تضارب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي.

وأظهر بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية الخميس الماضي وصول حجم نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار، مقابل 32.1 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري. أما الإيرادات العامة، فسجلت 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار. وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.

النقد الدولي: «ليبيا بحاجة لتخفيض الدعم والأجور»

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى توصية صندوق النقد الدولي بضرورة وضع استراتيجية تحدد مسارًا مستقبليًا واضحًا للاقتصاد الليبي، تتضمن بشكل عاجل موازنة شفافة، وتخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

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