الكوني يلتقي أهالي ضحايا العصابات الإجرامية بمدينة ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، أهالي ضحايا «العصابات الإجرامية» بمدينة ترهونة للوقوف على المختنقات التي تعيشها المدينة، وللتخفيف من معاناتهم، حيث طالبوا المجلس الرئاسي «بتبني مشروع العدالة الانتقالية، لمحاسبة الجناة المتورطين في قضايا القتل، والخطف، والتغييب القصري، والمسؤولين عن الاعتداء على أملاك المواطنين في المدينة».

وأشار أهالي ضحايا إلى أن المقابر الجماعية تعد أكبر شاهد، ودليل على جرائم القتل، والتعذيب في حق المدنيين، مشددين على ضرورة استمرار الجهات ذات العلاقة في الكشف على مصير المفقودين، والقبض على المجرمين في الداخل والخارج، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

المطالبة بتشكيل نيابة ومحكمة تختص بالجرائم في ترهونة

وطالبوا كذلك بضرورة تشكيل نيابة ومحكمة تختص بالجرائم التي تعرضت لها مدينة ترهونة للقصاص من المجرمين، بتطبيق العدالة التي ستُسهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد الكوني في كلمته أمام أهالي الضحايا، بأخذ مطالبهم مأخذ الجد، للقبض على الجناة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الداخل، والتواصل مع الدول التي تربطها مع ليبيا اتفاقات تسليم المجرمين لمثولهم أمام المحاكم المختصة.

وقال إن المجلس الرئاسي، سيدعم هذه المطالب، وسيعمل بالتنسيق مع النائب العام على دفع الأجهزة ذات العلاقة بالقبض على المجرمين، واستمرار الكشف على هوية المفقودين من قبل الهيئة المختصة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

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الكوني يزور سجن الزراعة

جاء اللقاء خلال زيارة أجراها الكوني إلى مدينة ترهونة، لبحث ملف ضحايا العصابات الإجرامية، وكان في استقباله آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، والمسؤولون في مديرية أمن ترهونة، وأهالي ضحايا العصابات التي كانت تسيطر على المدينة قبل تحريرها من قبضتهم يوم 5 يونيو 2020.

وشملت زيارة الكوني سجن الزراعة، استمع خلالها إلى شروح وافية من أهالي الضحايا، والسجناء السابقين الذين كانوا شهود عيان على عمليات التعذيب، والقتل، والتنكيل بجثت الضحايا.

وعبر عضو المجلس الرئاسي عن أسفه للجرائم البشعة التي تعرض لها المدنيون العزل من قبل العصابات الإجرامية أثناء هيمنتها على المدينة، وأثنى على الجهود التي تبذلها الفرق المختصة، للبحث على المفقودين، لتسليم رفاتهم إلى ذويهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الكوني: مذابح ترهونة تشبه الجرائم في البوسنة والهرسك

وكان الكوني اعتبر أن مدينة ترهونة تحولت إلى ما يشبه مقبرة جماعية، وأن ما حدث فيها «من مذابح يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا»، مشددًا على أن السلطات الليبية ستعمل لتحقيق العدالة لذوي الضحايا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقِد بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبوستة في 25 أكتوبر 2021، حيث شدد على أن مدينة ترهونة «تعرضت إلى ما يشبه إبادة جماعية بأفعال إجرامية مجردة من الإنسانية وتحولت إلى ما يشبه قبرًا جماعيًا، ففي كل مكان يجري النبش فيه يجري اكتشاف العديد من جثث الرجال والنساء والشيوخ والأطفال وعائلات بأكملها أبيدت»، وأن «هذا الجرح النازف كان من شأنه أن يولد مشاعر الرغبة في الثأر والانتقام لدى أهل ترهونة لكنهم صبروا على وجعهم وانتظروا أن تحقق لهم الدولة العدالة ومعاقبة الجناة».

واعترف الكوني بأن هذه الطامة لم يكن لدى الدولة أي خبرة تجاه معالجتها، وأن الأمر يحتاج لدعم أكبر من كافة الأطراف الدولية الذين سبق وأن عايشوا أو عاينوا مثل هذه الكوارث والجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي تواصل مع بعض الجهات الدولية للاستعانة بها بحكم خبرتها في متابعة جرائم البوسنة.

إصدار طلبات للإنتربول

وأشار إلى أنه «جرى تشكيل غرفة عمليات أمنية لمتابعة الأشخاص الذين حررت ضدهم بعض التهم من قبل الأجهزة الأمنية، بعضهم في الداخل وبعضهم في الخارج، والنائب العام أصدر طلبات للإنتربول بملاحقة من هم في الخارج».

وقال إن «المطلوبين حتى في الداخل، من الصعب أن نصل إليهم بسهولة، ولا بد أن يكون هناك زخم أمني مشترك لتقديمهم للعدالة»، متابعًا أن «نزيف ترهونة مسؤولون عنه جميعا»، مشيرًا في الوقت ذاته أنه «لا نريد أن نستغل هذا الأمر سياسيًا ولا انتخابيًا».

موسى الكوني يزور سجونًا سابقة للعصابات المسلحة والمقابر الجماعية بمدينة ترهونة، الأحد 18 يونيو 2023 (المجلس الرئاسي)