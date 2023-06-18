باتيلي يؤكد للمنفي استعداد البعثة الأممية للعمل مع الأطراف الليبية لتحسين الإطار القانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «أن البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل المنفي، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، باتيلي، الذي قدم له إحاطةً عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية الذين التقاهم أخيرًا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» عقب الإعلان عن إنجاز مهمتها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثمَّن الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى «أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة».

المنفي يؤكد على ضرورة توافق الأطراف الرئيسية على قوانين الانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي رحب من جانبه بجهود البعثة، مؤكدًا «ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة».

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وأحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، إلى باتيلي، «النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)»، مؤكدًا أن تلك القوانين «نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين»، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس.

باتيلي يلتقي الدبيبة والسايح

والتقى باتيلي في وقت سابق اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، حيث ناقش رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات وكذلك مؤشرات الإنفاق الحكومي العام خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقبل لقائه مع الدبيبة، التقى باتيلي مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتُخذت في هذا الشأن، وبحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، وفق ما أعلنته المفوضية.