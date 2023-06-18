حكومة الوحدة الوطنية تدين هجوما على مدرسة ثانوية في أوغندا...

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة مبوندي غرب أوغندا وتسبب في مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بالمدرسة.
وأعلنت الخارجية في بيان «مساندتها وتضامنها مع جمهورية أوغندا وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأوغندي الصديق في هذا المصاب الكبير». وأكد البيان «موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ كافة أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب، ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية».
هجوم على مدرسة في أوغندا
وارتفع أمس السبت عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة غرب البلاد إلى 41 قتيلًا، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 25 شخصًا. وأفادت الشرطة أن متمردين مسلحين من القوات الديمقراطية المتحالفة، التي لها صلات بـ«داعش»، هاجموا مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندي المحاذية للحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليلة الجمعة. ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في حالة حرجة عقب الهجوم على مدرسة «لوبيريها» الثانوية في مدينة مبوندي.
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