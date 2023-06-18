حكومة الوحدة الوطنية تدين هجوما على مدرسة ثانوية في أوغندا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة مبوندي غرب أوغندا وتسبب في مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بالمدرسة.

وأعلنت الخارجية في بيان «مساندتها وتضامنها مع جمهورية أوغندا وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأوغندي الصديق في هذا المصاب الكبير». وأكد البيان «موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ كافة أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب، ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية».