هبوط الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدينار بالسوق الرسمية (الأحد 18 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

فقد هبط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.79 دينار مقابل 4.81 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما زاد سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.20 دينار، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار من 6.08 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

على صعيد سلة العملات العربية، تراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار. في حين استقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.