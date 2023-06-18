باتيلي: المفوضية مؤهلة لتنظيم انتخابات ترقى إلى المعايير الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الانتخابات الليبية، مشيدا بـ«مستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا».

واستقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، صباح اليوم الأحد، باتيلي والوفد المرافق له، بحضور عضوي المجلس: عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، وذلك في ديوان مجلس المفوضية، حسب بيان المفوضية.

لقاء السايح وباتيلي

ذكر البيان أن لقاء السايح وباتيلي «استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن. كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيأ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

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يوم الأربعاء، قدّم رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أربع ملاحظات رئيسية بشأن قانون الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) إلى مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المشتركة «6+6»، وأعلنت التوصل لاتفاق بشأنه في ختام اجتماعات استمرت أكثر من 10 أيام في منتجع بوزنيقة بالمغرب.