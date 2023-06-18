بالصور.. صيانة وتجهيز مطار سرت الدولي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تتواصل أعمال الصيانة والتجهيز الشامل لمطار سرت الدولي ومرافقه، بعد الأضرار البالغة التي لحقت بمرافق المطار جراء الحروب التي مرت على مدينة سرت، سواء في العام 2012 أو حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» العام 2016.

مساحة مطار سرت

تبلغ مساحة المطار ومرافقه 1800 متر مربع، بينما تبلغ مساحة مسقوف صالة انتظار ومغادرة الركاب 700 متر مربع. وفيما ذكر المفوض العام لجهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج، المنفذ للصيانة، تشمل أعمال الصيانة، التي ستنتهي في مدة أقصاها 10 أشهر، إعادة التصميمات الكاملة للواجهات الداخلية والخارجية على نحو عصري يتماشى مع الصالات في المطارات العالمية، وفق بلدية سرت.

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وقد تفقد أعمال الصيانة عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومنسق مصلحة الطيران المدني بسرت، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمطار سرت الدولي، وعدد من المهندسين في إدارة مشروعات سرت، حيث ينفذ المشروع جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج، وجهاز تطوير المدن في المنطقة الشرقية بتمويل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ومتابعة القيادة العامة.

أعمال الصيانة والتجهيز الشامل لمطار سرت الدولي. (بلدية سرت)

أعمال الصيانة والتجهيز الشامل لمطار سرت الدولي. (بلدية سرت)