أبوالغيط يبحث مع بوريل الملف الليبي والهجرة غير المشروعة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل «الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، وسبل العمل علي تسويتها، والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي أسهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير المشروعة، خاصة عبر البحر المتوسط»، وفق بيان صادر عن جامعة الدولة العربية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبوالغيط أكد، خلال اللقاء، «علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي».