الأرصاد تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق (الأحد 18 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق، وقد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.