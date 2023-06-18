الأرصاد تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق (الأحد 18 يونيو 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق، وقد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر على الجبل الأخضر.
• رياح شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وقد تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من شحات الى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
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