دورات تدريب هولندية لموظفي المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في مكتبه الخميس الماضي، مع السفير الهولندي دولف هوكونينغ التعاون الثنائي في إعداد وترتيب دورات تدريبية لموظفي المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف المركزي الهولندي.

وحسب بيان المصرف المركزي، تطرق الاجتماع إلى التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي، وجهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة.

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