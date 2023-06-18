الأرصاد: استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد (اليوم الأحد 18 يونيو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون ما بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى خفيفة، وتنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على معظم المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة.
الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.
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