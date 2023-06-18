الأرصاد: استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد (اليوم الأحد 18 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون ما بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى خفيفة، وتنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.