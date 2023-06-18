شاهد في «وسط الخبر».. بيان القيادة العامة بشأن مخرجات «6+6»: مناورة سياسية أم تغيير فعلا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط»، مساء السبت، الضوء على بيان القيادة العامة بشأن مخرجات لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وأشادت القيادة العامة في بيانها بمخرجات اللجنة، واعتبرتها «خطوة مهمة» نحو الانتخابات، داعية مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة، وقالت إنها «تدعم كل المباحاثات والتقارب الذي من شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي».

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وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.