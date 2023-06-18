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«الرقابة على الأغذية»: ضبط مستودع يوزع مياها منتهية الصلاحية بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 12:40 صباحا
«الرقابة على الأغذية»: ضبط مستودع يوزع مياها منتهية الصلاحية بالبيضاء
من ضبط مياه شرف منتهية الصلاحية داخل مستودع بالبيضاء، 17 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، ضبط مستودع مياه يوزع مياه شرب منتهية الصلاحية في مدينة البيضاء.

وضبط مفتشو المركز فرع البيضاء كمية كبيرة من مياه الشرب منتهية الصلاحية بالمستودع وقاموا بإتلافها بالكامل، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز.

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وقال المركز إن مياه الشرب المضبوطة كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وأمس الجمعة، أوصى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإغلاق محل جزارة، وإحالته إلى وحدة الحرس البلدي بفرع الجفارة؛ وذلك لعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة للمحل، وممارسة صاحبه عملية الذبح خلسة.

من ضبط مياه شرف منتهية الصلاحية داخل مستودع بالبيضاء، 17 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
من ضبط مياه شرف منتهية الصلاحية داخل مستودع بالبيضاء، 17 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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