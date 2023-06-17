«نوبل إكسبو» تنظم 6 معارض في ليبيا خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط

كشف القنصل الليبي العام بإسطنبول صلاح الدين الكاسح، اليوم السبت، تنظيم «نوبل إكسبو» ستة معارض في ليبيا في غضون عام.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع بين الجانبين الليبي والتركي مع مجموعة شركات «نوبل» على اتفاقية لتشغيل مراكز المعارض في ليبيا، وذلك بمقر لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في إسطنبول.

وأشار الكاسح استهداف إدخال تركيا إلى السوق الأفريقية عن طريق ليبيا، والرغبة في التعريف بالصناعات التركية في القارة السمراء، وأبدى اعتقاده باستفادة أفريقيا من المعارض التي ستقام في ليبيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية.

بدوره، أعرب رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية عصام العول، عن سعادته بهذه الخطوة بين تركيا وليبيا، ونبه إلى أن الاتفاقية تتمتع بـ«أهمية شاملة»، معربًا عن أمله بأن تسهم في تعميق التعاون بين البلدين في مجال البناء والقطاعات الأخرى.

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رئيس «نوبل»: المجموعة ستكون شريكا تشغيليا بجميع مراكز المعارض الليبية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نوبل» أرهان تشليك، إن المجموعة ستكون شريكا تشغيليا بشكل يشمل جميع مراكز المعارض في ليبيا لنقل خبرة تركيا الممتدة لنحو 50 عامًا في مجال تنظيم المعارض.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إن «ليبيا دولة شقيقة وشريكة استراتيجية لتركيا في شرق المتوسط»، وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين مطلع الألفية الثالثة كان بحدود 96 مليون دولار سنويا، وفي 2011 بلغ مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا تجاوز أربعة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الأخيرة، لكنه أكد أن هذا الرقم «لا يُعد كافيا»، وأن الجانبين التركي والليبي يستهدفان بلوغ 15 مليار دولار.