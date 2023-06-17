  • Alwasat News
Atwasat

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 04:52 مساء
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
عالم الشريعة الراحل المدني الشويرف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توفي، اليوم السبت، عالم الشريعة الليبي الشيخ المدني الشويرف عن عمر ناهز التسعين عاماً. 

وتقدم المجلس البلدي زليتن، في بيان، بخالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

المدني الشويرف في سطور
والشيخ محمد المدني بن منصور بن علي الشويرف هو عالم أزهري وأحد أبرز علماء الشريعة في ليبيا. ولد في قرية الغويلات ببلدية زليتن العام 1930. حفظ القرآن الكريم في طفولته، وتلقى العلوم الشرعية واللغة العربية بزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر بمدينة زليتن، وحصل على الشهادة الأهلية.

حصل الشويرف على الشهادة العالية لكلية الشريعة «الليسانس» في الأزهر الشريف بمصر عام 1956، وواصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.

تقلد الشيخ الراحل عديد الوظائف، فقد عمل مدرساً بالمعهد الأسمري الديني بمدينة زليتن، ومديراً لمعهد أحمد باشا الديني بمدينة طرابلس، ومديراً لمعهد سبها الديني، ومديراً لإدارة الوعاظ والإرشاد والمساجد بالجامعة الإسلامية بالبيضاء، ثم مديراً للوعظ والإرشاد والمساجد بالهيئة العامة للأوقاف.

انتقل في سنة 1984 إلى مسقط رأسه بمدينة زليتن ليستقر بها إلى حين تقاعده سنة 1994، وكلف بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996، وعُين شيخاً للجامعة وأمين اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.

عمل الفقيد الراحل عضواً بدار الإفتاء الليبية حتى سنة 1983، حين جرى تعطيل دور الإفتاء. ودرّس بالحرمين الشريفين (المسجد الحرام – المسجد النبوي) في جميع رحلاته للحج حتى سنة 1981.

كما ألقى دروساً مسجلة بالإذاعتين المرئية والمسموعة في الوعظ والإرشاد وشؤون الحج وفقه العبادات وبرامج مباشرة في الفتاوى. وألقى دروساً ومحاضرات وخطباً في المناسبات والاحتفالات الدينية. وعمل رئيساً لتحرير مجلة الهدى الإسلامي من 1967 إلى آخر أعداد المجلة، وكتب العديد من المقالات في الصحف والمجلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 17 يونيو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 17 ...
مركز الامتحانات يعلن فرز أوراق إجابة طلاب شهادة التعليم الأساسي
مركز الامتحانات يعلن فرز أوراق إجابة طلاب شهادة التعليم الأساسي
بالصور.. الحداد يتفقد دوريات وتمركزات في المنطقة العسكرية الوسطى
بالصور.. الحداد يتفقد دوريات وتمركزات في المنطقة العسكرية الوسطى
«ذا غارديان»: مأساة قارب اليونان تعكس خطورة فراغ السلطة في ليبيا
«ذا غارديان»: مأساة قارب اليونان تعكس خطورة فراغ السلطة في ليبيا
السني يبحث مع المندوب التركي لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع السياسي في ليبيا
السني يبحث مع المندوب التركي لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته...
بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة
بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى ......
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم ......
السني يبحث مع المندوب التركي لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع السياسي في ليبيا
السني يبحث مع المندوب التركي لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع ......
«ذا غارديان»: مأساة قارب اليونان تعكس خطورة فراغ السلطة في ليبيا
«ذا غارديان»: مأساة قارب اليونان تعكس خطورة فراغ السلطة في ......
المزيد