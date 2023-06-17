وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، اليوم السبت، عالم الشريعة الليبي الشيخ المدني الشويرف عن عمر ناهز التسعين عاماً.

وتقدم المجلس البلدي زليتن، في بيان، بخالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

المدني الشويرف في سطور

والشيخ محمد المدني بن منصور بن علي الشويرف هو عالم أزهري وأحد أبرز علماء الشريعة في ليبيا. ولد في قرية الغويلات ببلدية زليتن العام 1930. حفظ القرآن الكريم في طفولته، وتلقى العلوم الشرعية واللغة العربية بزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر بمدينة زليتن، وحصل على الشهادة الأهلية.



حصل الشويرف على الشهادة العالية لكلية الشريعة «الليسانس» في الأزهر الشريف بمصر عام 1956، وواصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.



تقلد الشيخ الراحل عديد الوظائف، فقد عمل مدرساً بالمعهد الأسمري الديني بمدينة زليتن، ومديراً لمعهد أحمد باشا الديني بمدينة طرابلس، ومديراً لمعهد سبها الديني، ومديراً لإدارة الوعاظ والإرشاد والمساجد بالجامعة الإسلامية بالبيضاء، ثم مديراً للوعظ والإرشاد والمساجد بالهيئة العامة للأوقاف.



انتقل في سنة 1984 إلى مسقط رأسه بمدينة زليتن ليستقر بها إلى حين تقاعده سنة 1994، وكلف بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996، وعُين شيخاً للجامعة وأمين اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.

عمل الفقيد الراحل عضواً بدار الإفتاء الليبية حتى سنة 1983، حين جرى تعطيل دور الإفتاء. ودرّس بالحرمين الشريفين (المسجد الحرام – المسجد النبوي) في جميع رحلاته للحج حتى سنة 1981.

كما ألقى دروساً مسجلة بالإذاعتين المرئية والمسموعة في الوعظ والإرشاد وشؤون الحج وفقه العبادات وبرامج مباشرة في الفتاوى. وألقى دروساً ومحاضرات وخطباً في المناسبات والاحتفالات الدينية. وعمل رئيساً لتحرير مجلة الهدى الإسلامي من 1967 إلى آخر أعداد المجلة، وكتب العديد من المقالات في الصحف والمجلات.