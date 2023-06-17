بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بعثة الحج الليبية فتحي بورزيزة، إن 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى يوم أمس الجمعة، وفق تسجيل مصور بثته الهيئة العامة لشؤون الحج.

وقال بورزيزة إن مهمة البعثة هي استقبال الحجاج الليبيين لحظة دخولهم صالة الوصول، ومرافقتهم في انتظار الحافلات التي تقلهم إلى مكة المكرمة عبر أكبر شركات نقل في المملكة.

ونشرت الهيئة، في وقت سابق السبت صورًا لوصول رحلتي فوج المنطقة الشرقية الجبل الأخضر، والقادمة من مطار طبرق.

رحلات الحجاج الليبيين من 6 مطارات

وبدأت الجمعة قبل الماضية أولى رحلات الحجاج الليبيين من مطار معيتيقة الدولي، عبر الخطوط الجوية الأفريقية، متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تتواصل الرحلات من عدة جهات لتسهيل إجراءات السفر للحجاج الليبيين وتأمين سلامتهم.

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وتقوم شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية بنقل الحجاج للأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتخفيف العبء على المواطنين، وهي: امعيتيقة، ومصراتة، وبنينا، والأبرق، وطبرق، وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

حجاج ليبيون لدى وصولهم ضمن رحلتي فوج المنطقة الشرقية الجبل الأخضر، 17 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)

حجاج ليبيون لدى وصولهم ضمن رحلتي فوج المنطقة الشرقية الجبل الأخضر، 17 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)

حجاج ليبيون لدى وصولهم ضمن رحلتي فوج المنطقة الشرقية الجبل الأخضر، 17 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)

حجاج ليبيون لدى وصولهم ضمن رحلتي فوج المنطقة الشرقية الجبل الأخضر، 17 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)