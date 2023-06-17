السني يبحث مع المندوب التركي لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إنه بحث المندوب التركي لدى المنظمة الدولية السفير سادات أونال «الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى توافق شامل حول القوانين الانتخابية من أجل انجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام».

وحسب تغريدة للمندوب الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد السفير أونال حرص تركيا على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية، بما من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة.

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السلام في ليبيا.. أولوية تركية

في مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية رسالة أكدها الوزير الجديد هاكان فيدان خلال لقاءٍ جمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «توتير» عن لقاء المشري: «الوزير فيدان أكد أن أولويتنا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمان».