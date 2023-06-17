أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 17 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم السبت، بمستهل تعاملات الأسبوع.

فقد حافظ سعر اليورو على مستوى 5.50 دينار، الذي سجله الخميس، حسب متعاملين وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. في حين استقر سعر الدولار عند 5.14 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.40 دينار.