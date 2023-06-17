أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 17 يونيو 2023)

استقر متوسط أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم السبت، بمستهل تعاملات الأسبوع.
فقد حافظ سعر اليورو على مستوى 5.50 دينار، الذي سجله الخميس، حسب متعاملين وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. في حين استقر سعر الدولار عند 5.14 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.40 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.24 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.64 دينار، بينما تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 240 دينارا مقابل 241 دينارًا للغرام الخميس الماضي.
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