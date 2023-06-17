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سيناتور وصف استمراره بـ«المضحك».. مشروع قانون أميركي لإبطال «الطوارئ» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 01:03 مساء
سيناتور وصف استمراره بـ«المضحك».. مشروع قانون أميركي لإبطال «الطوارئ» في ليبيا
مبنى الكونغرس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد مشروع قانون أميركي عدم مراجعة كونغرس، ولو لمرة واحدة، «شرعية» حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بليبيا منذ إعلانها قبل 12 سنة، داعيا إلى إعادة النظر فيها، لأنه لا يوجد سبب يهدد أمن أميركا القومي.

ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا بول جوسار استمرار البيت الأبيض في الاستشهاد بمعمر القذافي كسبب لتمديد إعلان حالة الطوارئ، على الرغم من وفاته، بـ«الأمر المضحك»، لأن ليبيا لم تشكّل منذ 12 سنة أي تهديد عسكري أو اقتصادي للولايات المتحدة، أي منذ إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما في بداية العام 2011 حالة الطوارئ.

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وحسب السيناتور الأميركي، فإنه حتى لو كان هناك بعض الأعداء، فلن يرقى أي منهم إلى مستوى تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية، كما كتب في تغريدات له عبر «تويتر». وبيّن أن الوضع الحقيقي حاليا «لا يوجد أي شخص أو جماعة في ليبيا يشكّل حاليا تهديدا لأمننا القومي».

ونفى جوسار، في بيان، وجود أي دليل بخصوص مضمون وثيقة إعلان الطوارئ، التي يذكر نصها «الوضع في ليبيا يشكّل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهناك حاجة إلى تدابير، للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد عائلة القذافي وشركاؤهم، وغيرهم من الأشخاص الذين يعرقلون المصالحة الوطنية الليبية».

41 حالة طوارئ وطنية
طالب السيناتور بضرورة الإنهاء التشريعي لإعلان الطوارئ الوطني المتعلق بليبيا، إلى جانب إعادة الكرامة والإجراءات القانونية الواجبة لشعب ليبيا، مضيفا أن هناك 41 حالة طوارئ وطنية ممتدة تخضع لمراجعة دورية من كونغرس، مع متطلبات تقديم تقارير رئاسية دورية، بما في ذلك الإعلان المتعلق بليبيا الذي مضى عليه أكثر من عقد من الزمان، ولافتا إلى أن كونغرس لم يراجع هذا الإعلان ولو لمرة واحدة.

يعود إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما حالة الطوارئ الأولى بشأن ليبيا إلى 25 فبراير 2011 بسبب ما عدّه استخدام نظام القذافي العنف ضد المدنيين في أثناء ثورة 17 فبراير، ثم جرى توسيعها في 19 أبريل 2016 على خلفية تعرض منشآت الدولة الليبية والبعثات الأجنبية إلى أعمال عنف.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب والشيوخ فبراير الماضي: «نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات سارية المفعول، خاصة أن أولئك الذين يرفضون الحوار، ويعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي في تعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة، وإدامة الصراع في ليبيا».

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