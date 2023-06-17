ديوان المحاسبة يشارك في ورشة عمل رقابية بهولندا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك ديوان المحاسبة الليبي، وأجهزة عربية للرقابة المالية العليا والمحاسبة في ورشة عمل فنية عن «نتائج تنفيذ مهمة رقابة الأداء على الغاية الأولى من الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة» في مدينة لاهاي الهولندية.

تستهدف ورشة العمل «ضمان الحصول على سكن آمن وميسور التكلفة بحلول العام 2030»، وتقام في إطار تنفيذ برنامج شراكة منظم بين محكمة الحسابات الهولندية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وتونس، والأردن، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، والعراق، والسودان.

نتائج تنفيذ المهمة الرقابية

ناقش المشاركون، على مدي خمسة أيام متواصلة، نتائج تنفيذ المهمة الرقابية، والتقرير الختامي، وآلية إشراك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمتابعة التوصيات، وإحداث الأثر الإيجابي المرغوب.

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على صعيد متصل، استضافت محكمة الحسابات الهولندية، خلال الفترة نفسها، الاجتماع السنوي لمديري برنامج الشراكة في الدول المشار إليها، حيث جرى عرض وتقييم الخطوات والبرامج المنفذة، والخطة التنفيذية القادمة 2023-2024، ومناقشة اختيار موضوعات المهمة الرقابية التي سيتم تنفيذها عقب انتهاء المهمة الحالية.

من مشاركة ديوان المحاسبة في ورشة عمل رقابية بمدينة لاهاي الهولندية. (ديوان المحاسبة)

من مشاركة ديوان المحاسبة في ورشة عمل رقابية بمدينة لاهاي الهولندية. (ديوان المحاسبة)