العثور على جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي - فرع توكرة انتشال جثة مهاجر غير شرعي من أحد شواطئ منطقة المبني شرق بنغازي.

وقال الهلال الأحمر، في بيان، إن فريق الانتشال تحرك مساء الجمعة باتجاه أحد شواطئ منطقة المبني إثر بلاغ من الجهات الأمنية بظهور جثة تعود لمهاجر.

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ونوه البيان بـ«إتمام عملية الانتشال بعد أخذ العلامات المميزة للجثة وحفظها، ثم نقلها بالتعاون مع السلطات المحلية». ومن المقرر أن تعقد إدارة الفرع، اليوم، اجتماعا مع أقسامها داخل غرفة الطوارئ، لمناقشة نشاط العمليات، وطرق دعم التحرك الميداني.

ثلاثة قوارب صيد كبيرة غادرت شرق ليبيا مايو الماضي

الأسبوع الماضي، كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) مغادرة ثلاثة قوارب صيد كبيرة شرق ليبيا في 24 مايو، وعلى متنها 2000 مهاجر نحو أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، التي أشارت ورود هذه الأنباء في تقرير داخلي أعده فريق العمل الإقليمي للاتحاد الأوروبي، ومقره كاتانيا في صقلية، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية في 24 مايو، وتلقت الوكالة الإيطالية نسخة منه.

من عملية انتشال جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة، 16 يونيو 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من عملية انتشال جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة، 16 يونيو 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من عملية انتشال جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة، 16 يونيو 2023. (الهلال الأحمر الليبي)