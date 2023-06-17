نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (17 يونيو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بينما تكون شمالية غربية اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر.
• الرياح غربية على ساحل شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
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