الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد (السبت 17 يونيو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مستقرا على أغلب مناطق البلاد.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى الخمس.
الرياح: شمالية غربية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا تدريجيا في اليومين المقبلين على أغلب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء غد إلى شمالية على مناطق الخليج.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية غالبا.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.
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