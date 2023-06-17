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الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد (السبت 17 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 10:22 صباحا
الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد (السبت 17 يونيو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 17 يونيو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مستقرا على أغلب مناطق البلاد. 

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى الخمس.
الرياح: شمالية غربية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا تدريجيا في اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء غد إلى شمالية على مناطق الخليج.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.‏
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية غالبا.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

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