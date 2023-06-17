ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط سيارتين مطلوبتين في مركز شرطة سوق الجمعة وقسم مرور حي الأندلس.

سيارة مطلوبة بمركز شرطة سوق الجمعة

وقالت المديرية في بيان، إنه جرى ضبط سيارة تاكسي اشتُبه بها في التمركز الأمني (الإشارة الضوئية أولاد بالحاج)، وتبين أنها مطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة بعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس.

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