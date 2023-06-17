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ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 12:13 صباحا
ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس
سيارتان مطلوبتان في طرابلس، 16 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط سيارتين مطلوبتين في مركز شرطة سوق الجمعة وقسم مرور حي الأندلس.

سيارة مطلوبة بمركز شرطة سوق الجمعة
وقالت المديرية في بيان، إنه جرى ضبط سيارة تاكسي اشتُبه بها في التمركز الأمني (الإشارة الضوئية أولاد بالحاج)، وتبين أنها مطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة بعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس.

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سيارة مطلوبة بقسم مرور حي الأندلس 
كما جرى ضبط مركبة آلية أخرى في التمركز الآمن جزيرة الميناء اشتبه فيها، وتبين أنها مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس بعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية الأمن. واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.
 

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