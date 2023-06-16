كشف غموض جريمة قتل وقعت منذ عام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي كشف غموض جريمة قتل ارتكبها مجهول منذ سنة بأحد مواقع بيع الخردة، مشيرة إلى القبض على أحد المشتبه بهم، واعترافه بعدة عمليات سطو مسلح وسلب للمواطنين.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد المشتبه بهم بواقعة قتل مواطن في إحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة شبنة، إذ دخلت مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص ملثمين، بمن فيهم الشخص الذي وردت عنه المعلومات، إلى موقع بيع الخردة والرماية العشوائية داخل الموقع، ووقعت مشاجرة بينهم وبين المجني عليه أدت إلى مقتله بعدة أعيرة نارية».

ضبط المتهم في جريمة القتل

وبدأت التحريات عن المشتبه به للتأكيد على مكان تواجده بمنطقة بوعطني، وعلى الفور جرى ضبطه والانتقال به إلى المركز.

- ضبط 27 مهاجرا بمنطقة الجحاوات في الخمس

- ضبط 3 كيلو غرام «كوكايين» بحوزة وافدين منها كمية بمعدة أحدهم

- ضبط 80 سيارة مخالفة في طرابلس

وبيّن الاستدلال أن المتهم يُدعى (س.ص.س) من مواليد 2002، يسكن سلوق، واعترف بالهجوم على موقع الخردة سالف الذكر، وكان برفقته شخصان يستقلان مركبة آلية لا تحمل لوحات معدنية، مشيراً إلى أنهم كانوا تحت تأثير حبوب الهلوسة وأن الشخصين الآخرين هم من قاموا بالرماية على المجني عليه في المشاجرة فأدت إلى وفاته.

واعترف المتهم بعدة عمليات سطو مسلح وسلب للمواطنين والعمالة الوافدة رفقة أفراد التشكيل العصابي، والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة، وسلب مركبة آلية وتصوير مالكها عارياً وابتزازه لدفع مبالغ مالية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.