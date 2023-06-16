باتيلي يبحث مع سفير روسيا ملاحظات الأطراف الليبية على نتائج «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين ملاحظات مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة «6+6»، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء في تونس، اليوم الجمعة، حيث ناقش باتيلي مع أغانين تطورات العملية السياسية في ليبيا، واتفقا على أهمية إجراء الانتخابات، حسب تغريدة المبعوث الأممي المنشورة على صفحة البعثة بموقع «فيسبوك».

- باتيلي يبحث مع سفير الكويت الجهود الأممية لإجراء الانتخابات في ليبيا

في وقت سابق اليوم، التقى باتيلي سفير الكويت لدى ليبيا زياد المشعان، وناقش معه جهود الأمم المتحدة، لتمكين إجراء الانتخابات في ليبيا.