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عون: تعديل شروط الاتفاق مع «إيني» فتح الباب أمام طلبات مماثلة من شركات نفط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 05:09 مساء
عون: تعديل شروط الاتفاق مع «إيني» فتح الباب أمام طلبات مماثلة من شركات نفط
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن شركات نفط مثل «توتال» و«كونوكو فيليبس» طلبتا إعادة التفاوض حول شروط العمل في ليبيا، بعد تعديل شروط الاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» بخصوص استكشاف وإنتاج الغاز في منطقتي «أ» و«هـ» البحريتين.

وأضاف: «أنا متأكد 100% أن الآخرين سيرغبون في إعادة التفاوض أيضا، ومنهم شركتا ريبسول ووينترشال ديا، وربما شركة OMV»، معقبا: «من المنطقي تجاريا إذا رأيت أن شخصًا ما حسن الشروط أن تطلب الشركات الأخرى المعاملة نفسها»، حسب حديثه ضمن مقابلة مع قناة «Argus Media»، نقلت وزارة النفط مقتطفات منها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

عون يوضح سبب رفضه الاستثمار الأجنبي في منطقة الحمادة
حول محادثات مؤسسة النفط مع شركة بترول أبوظبي و«إيني» و«توتال» بشأن الاستثمار في قطعة امتياز بمنطقة الحمادة، بيّن عون: «نحن لسنا ضد عودة الشركات العالمية، لكن يجب أن تأتي للقيام بأنشطة استكشاف جديدة وليس في الحقول المكتشفة أصلا. لقد تمت الاكتشافات في المنطقة «NC-07» في ستينات القرن الماضي، ويمتد خط الغاز من حقل الوفاء إلى مجمع مليته بمحاذاة تلك القطعة. لذا، سيكون من السهل بدء الإنتاج بربطه بخط الأنابيب، وفي اليوم الثاني ستستعيد استثمارك. أنا شخصيا لن أوافق على منح مثل هذا القطعة لأي استثمار أجنبي».

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وحول عدم بدء «توتال إنرجي» و«كونوكو فيليبس» الاستثمار في مشروعاتهما في منطقة شمال جالو (NC-98)، أوضح أن الشركتين تريدان تغيير شروط التعاقد، مكملا: «كيف يمكن تبرير ذلك لا أعلم؟. لقد مرت خمس سنوات ولم يقوما بعمل يذكر للآن، ولا نعرف متى يمكننا التوصل إلى اتفاق معهما!».

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