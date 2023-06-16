«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه بداية من مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا، وتتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
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