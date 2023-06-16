برعاية الحويج.. انتخاب مجلس أصحاب الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتخاب مجلس أصحاب الأعمال الليبي برعاية وإشراف الوزير محمد الحويج.

وجرت مراسم الانتخابات وسط حضور واسع من أصحاب الأعمال، وفق بيان صادر عن الوزارة، لم يكشف مزيد التفاصيل حول نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس أصحاب الأعمال الليبي الجديد.

وحث الحويج أصحاب الأعمال على انتخاب الكفاءات ذوي الرؤية والإرادة لتطوير دور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دعم حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار، وعقد شراكات حقيقية مع المستثمر الأجنبي، ونقل المعرفة بما يسهم في دعم الموارد البشرية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

الحويج يحث أصحاب الأعمال الأتراك على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص في ليبيا

الحويج يستعرض خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال لعام 2023

الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه أفريقيا

استعراض خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال للعام 2023

وفي ديسمبر، استعرض وزير الاقتصاد والتجارة خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال للعام 2023، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس آنذاك رشيد صوان، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عزالدين مصدق.

وناقش الاجتماع نشاط مجلس أصحاب الأعمال خلال العام 2022، والمشاكل والعراقيل التي واجهت الإدارة في تنفيذ المهام، وتطرق إلى عدد من المقترحات التي تُعزز دور المجلس في قطاعات التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية بالقطاع الخاص، ورفع جودة المنتجات المحلية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز تنمية الصادرات التابع لها لإيجاد أسواق خارجية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

الحويج يتحدث خلال مراسم انتخاب مجلس أصحاب الأعمال، 15 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)

من مراسم انتخاب مجلس أصحاب الأعمال، 15 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)

من حضور الحويج مراسم انتخاب مجلس أصحاب الأعمال، 15 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)