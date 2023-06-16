حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق البلاد.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الساحل.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: معتدلة حيث تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد.
الواحات - السرير - تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية غالبا.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.
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