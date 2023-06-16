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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 10:25 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)
طقس حار. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة: 
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الساحل. 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: معتدلة حيث تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.    
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية. 

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد.

الواحات - السرير - تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية غالبا.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

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