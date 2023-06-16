حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الساحل.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: معتدلة حيث تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد.