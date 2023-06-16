نيابة جنوب بنغازي الابتدائية «تحتج بشدة» على ما حدث للقطعاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نيابة جنوب بنغازي الابتدائية «احتجاجها الشديد» و«تحفظها» على ما حدث لوكيل النيابة العامة أحمد القطعاني من تدخل مجموعة عسكرية لم تسمها في عمله، وحذرت من أنها لن تقف متفرجة حال تكرار هذه الأفعال.

وقال أعضاء النيابة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنهم مستمرون في عملهم رغم قرار النيابة العامة في مدينة بنغازي تعليق العمل في جميع مقراتها وجميع أعمالها الأربعاء الماضي، لافتين إلى أن ذلك يأتي مراعاة للصالح العام وخوفا على حريات المواطنين وبعد عودة القطعاني إلى العمل سالما.

وحذر البيان من أن النيابة العامة لن تقف موقف المتفرج في مواجهة هذه الأفعال حال تكرارها، مذكرا بأن القانون تكفل باستقلال السلطة القضائية في جميع أعمالهم ومنع التدخل في مهامها من أي جهة كانت سواء بالتصريح أو التلميح وقرر العقاب عن أي فعل يمس بهيبة القضاء أو يتدخل في عمل من أعماله، مشددا على أنه «لا يجوز أن تحدث أي تدخلات لائقة أو غير لائقة في عمل النيابة العامة تحت أي مبرر أو ذريعة».

«العربية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية في بنغازي

«العربية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على القطعاني

ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا «الاعتداء» على وكيل النيابة الابتدائية بجنوب بنغازي أحمد القطعاني من قبل عناصر عسكرية، و«إهانة كرامته الإنسانية بمقر عمله».

وحذرت المنظمة في بيان، الخميس، من «خطورة مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون»، معتبرة أنها «تؤثر على عمل ومكانة النيابة العامة والجهاز القضائي، وتحد من هيبة القضاء الوطني، وقالت إن «الاعتداء على عضو النيابة العامة عمل يمس منصة القضاء ومنظومة العدالة، ويعد انتهاكًا جسيمًا لحرمة النيابة العامة باعتبارها أحد مقومات دولة القانون وحصونها المنيعة».

وطالبت المنظمة القيادة العامة بضرورة «كبح تصرفات عناصرها» التي قالت إنها «زادت وتيرتها بالمنطقة الشرقية تحديدًا»، لافتة إلى أن مصادرها تؤكد أن «هناك عناصر تابعة للقيادة العامة، تتصرف بشكل فردي ولا تخضع لتعليمات القيادة ولا تلتزم بالتدرج الهرمي الصارم المطبق بالمؤسسات العسكرية».