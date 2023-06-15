شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على ملف تعداد سكان ليبيا، على وقع تضارب الأرقام المعلنة، وما أثير عن عمليات تزوير تسببت في تضخم أعداد الأرقام الوطنية، وهو ما يكلف خزينة الدولة ميزانيات ضخمة.

أحدث تلك الأرقام، أظهرتها بيانات قدمها مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خلال كلمته في اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس في 17 مايو الماضي، حيث قال إن عدد السكان يبلغ 8.7 مليون نسمة، بحسب هيئة المعلومات والتدقيق.

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ورغم ذلك، شكك «عيسى» في دقة هذه الأرقام، وقال إنها تحتاج مراجعة وتدقيقًا ومقارنتها بالسجلات الرسمية، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول كيفية إجراء تدقيق في التعداد السكاني وتنقية السجلات، واستبعاد الأرقام الوطنية المزورة.

وبحسب المسؤول، تشير البيانات إلى أن أعلى فئة عمرية من (24- 64) سنة تبلغ 3.9 مليون نسمة، تليها الفئة العمرية من (1 حتى 17) سنة والتي تبلغ 3.7 مليون نسمة، ثم من (18- 23) سنة 729 ألف نسمة، والفئة من 65 سنة فما فوق تسجل 418 ألف نسمة.

وحول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشا مع كل من: رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق راشد السعيطي، مدير عام شركة الديوان لتقنية المعلومات خالد الورفلي.

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