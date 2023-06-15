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تبون من موسكو: ليبيا صديقة لروسيا وشقيقة وصديقة للجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 05:26 مساء
تبون من موسكو: ليبيا صديقة لروسيا وشقيقة وصديقة للجزائر
مراسم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا في الكرملين، الخميس 15 يونيو 2023. (فيديو)
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جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التشديد على موقف بلاده بشأن الحل القائم على الحلول السياسية لأزمة ليبيا، مشيراً، في ضيافة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصداقة مع موسكو رغم «وجود ضغوطات دولية».

وقال تبون في محادثات جمعته مع فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في موسكو، اليوم الخميس في ثالث أيام زيارة الدولة لروسيا، إن الطرفين «متفقان فيما يتعلق بالملف الليبي.. نظرتنا واحدة.. وهو أن ليبيا صديقة لروسيا وشقيقة وصديقة للجزائر»، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاستقرار في دولة ليبيا.

تبون: الظروف الدولية لن تؤثر على الصداقة الجزائرية الروسية
وتابع الرئيس الجزائري أن الظروف الدولية لن تؤثر على الصداقة الجزائرية الروسية، مشدداً على المواقف الثابتة التي «تقوم على ضرورة تغليب الحلول السلمية في كل من ليبيا ومالي، ونطلب مساعدة الروس لتثبيت اتفاق الجزائر حول مالي»، وفق تعبيره. كما بارك تبون العلاقات الجيدة بين موسكو وباماكو.

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وعاد رئيس الجزائر إلى حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن قائلا إنه «أتى بفضل دعم الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا»، فيما أفاد أن «الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى منظمة البريكس من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري».

كما بين تبون أن «الجانبين الجزائري والروسي متفقان حتى قبل أن نتشاور على أغلب النقاط في ظل الوضع الدولي المضطرب جداً».

بوتين يعلن التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين روسيا والجزائر
من جانبه، أعلن بوتين عن تتويج المحادثات الروسية الجزائرية بالتوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في إطار «أوبك +» ومنتدى الدول المصدرة للغاز يسهم في استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف الرئيس الروسي «التفاعل البناء بين البلدين مستمر في أماكن أخرى، ولا سيما في الأمم المتحدة».

وستتوج زيارة تبون إلى موسكو، بالتوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي لم يكشف مضمونها بعد، فيما يشارك خلال الزيارة بأعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

من مراسم الاستقبال الرسمي لتبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، الخميس 15 يونيو 2023. (فيديو)
من مراسم الاستقبال الرسمي لتبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، الخميس 15 يونيو 2023. (فيديو)
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