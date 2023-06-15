الكوني يقترح عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، على وفد من نساء الجنوب التنسيق من أجل عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم المنطقة والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني وفداً من نساء الجنوب بحضور مدير فرع ديوان المجلس الرئاسي بالمنطقة الجنوبية بن عيسى الصديق، وعضوة المجلس الأعلى للدولة فاطمة طلويح، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمان، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأثنى الكوني على دور المرأة الجنوبية الفاعل في عديد المجالات، وأكد ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة تسهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن، موضحاً أن تحملهن مشاق السفر للمطالبة بحقوقهن يؤكد قدرتهن على تقديم الأفضل، والدفع بهن إلى الأمام لتحقيق طموحاتهن.

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وفد نساء الجنوب يشيد بمشروع المصالحة

وأشار البيان إلى إشادة الوفد النسائي بدعم الكوني للمرأة، وأكد ضرورة دعم المرأة في الجنوب حتى تتبوأ مكانتها الاجتماعية داخل وطنها، كما أثنى الوفد كذلك بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، وطالب بأن يكون للمرأة دور في إنجاحه.

بدورها، أثنت حورية الطرمان على رغبة المرأة في الجنوب رفع كفاءتها في عديد المجالات، وأكدت استمرار دعم الوزارة للمرأة بمناطق ليبيا حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها.

لقاء الكوني مع وفد من نساء الجنوب، 15 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع وفد من نساء الجنوب، 15 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)