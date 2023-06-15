وكيل «الداخلية» يشارك في ملتقى بإسطنبول حول رصد الطائرات المسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء محمود سعيد في أعمال ملتقى خاص برصد وتتبع الطائرات المسيرة واسترجاع وتحليل بياناتها الرقمية.

وينعقد الملتقى في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري، وجاءت مشاركة سعيد بتكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

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وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة المسؤول الليبي جاءت بناء على دعوة تلقتها وزارة الداخلية من مدير مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، وأكاديمية «كامبريدج» للتدريب في لندن.