محللون يجيبون: هل يلجأ باتيلي إلى الخطة البديلة؟

القاهرة - بوابة الوسط

توقع محللون أن يلجأ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى «خطة بديلة» من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، في ظل عدم اتضاح الرؤية حول مسار اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».

وقال الكاتب الصحفي سالم أبوخزام، في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأربعاء، إن هناك حلولا مطروحة على طاولة باتيلي، مضيفا أنه قدم له مقترحا من ست صفحات بشأن عقد مؤتمر وطني تأسيسي لحل الانسداد السياسي.

وتابع أبوخزام أن هذا المؤتمر يجب أن يشمل في عضويته كل الأطراف الليبية الفاعلة، معقبا: «هذا حل ليبي - ليبي مطروح الآن أمام البعثة الأممية ونأمل أن تتجاوب معه كل الأطراف شرقا وغربا وجنوبا».

باتيلي ليس لديه خطة واضحة

وتشير الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي ليلى حداد إلى أن المسؤولين الأوروبيين عندما يتحدثون عن الأزمة الليبية يجمعون على أن الحل في يد الشعب الليبي ويعربون عن ثقتهم في المبعوث الأممي لكن هذا الكلام «دبلوماسي وغير صادق»، حسب تعبيرها.

وترى الصحفية أن باتيلي تحركه بعض الجهات وليس لديه خطة واضحة، مكملة: «نحتاج حلا ليبيًا ليبيًا، وإذا كانت هناك مساعدة تأتي من الأشقاء الذين ليس لديهم مصالح مثل الجزائر وتونس».

باتيلي يبحث عن خطة بديلة

بينما ترى أستاذة القانون الدولي نادية بن عامر أن البعثة الأممية تحاول التوسط بين الأطراف المتنازعة، لكنها سئمت - مثل الشعب الليبي - من تكرار الوجوه نفسها في المشهد السياسي، لا سيما بعد فشلها خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن باتيلي يحاول «إيجاد خطة بديلة» تبعد البلاد عن الصراع وتنزع فتيل الحرب، منتقدة عدم إتاحة لجنة «6+6» الفرصة لليبيين من أجل الاستفتاء على نتائجها.